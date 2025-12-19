Ангелина Мельникова планирует принять участие в клубном чемпионате Италии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что планирует принять участие в выступлениях за один из клубов итальянской гимнастической лиги.

«Мне поступали предложения выступить в итальянской лиге. Я планирую принять участие в этих соревнованиях в составе одного из клубов», – приводит слова Мельниковой ТАСС.

Ранее россиянка выступила в составе клуба TSV Tittmoning-Chemnitz в немецкой Бундеслиге. Однако из-за реакции общественности на её выступление в полуфинале команда решила не приглашать россиянку на финал соревнований.

В сезоне-2025 25-летняя Мельникова приняла участие в чемпионате мира, который проходил в Джакарте (Индонезия). Россиянка выиграла соревнования в личном многоборье и опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.