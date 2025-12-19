Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шубенков рассказал, планирует ли выступать в зимнем сезоне-2026

Шубенков рассказал, планирует ли выступать в зимнем сезоне-2026
Комментарии

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, планирует ли он принимать участие в зимнем легкоатлетическом сезоне-2026.

«Этой зимой я не буду выступать. Можно ли сказать, что прошлый зимний эксперимент с моим возвращением оказался неудачным? Может, и так. Мне не удалось добиться желаемого, да и результаты летнего сезона оказались для меня безрадостными, скажем так, хотя получилось удачно завершить этот год.

Я продолжаю оставаться в обойме, сейчас готовлюсь к лету. Был отпуск, но сейчас уже переключился, тренируюсь как обычно», – приводит слова Шубенкова ТАСС.

Сергей Шубенков — двукратный чемпион Европы в беге на 110 м с барьерами, призёр летних мировых первенств (обладатель двух серебряных и одной бронзовой наград) и трёхкратный победитель финалов Бриллиантовой лиги.

Материалы по теме
«У нас шансов нет». Шубенков — о снятии бана с российских легкоатлетов при Коу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android