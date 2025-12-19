Шубенков рассказал, планирует ли выступать в зимнем сезоне-2026

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, планирует ли он принимать участие в зимнем легкоатлетическом сезоне-2026.

«Этой зимой я не буду выступать. Можно ли сказать, что прошлый зимний эксперимент с моим возвращением оказался неудачным? Может, и так. Мне не удалось добиться желаемого, да и результаты летнего сезона оказались для меня безрадостными, скажем так, хотя получилось удачно завершить этот год.

Я продолжаю оставаться в обойме, сейчас готовлюсь к лету. Был отпуск, но сейчас уже переключился, тренируюсь как обычно», – приводит слова Шубенкова ТАСС.

Сергей Шубенков — двукратный чемпион Европы в беге на 110 м с барьерами, призёр летних мировых первенств (обладатель двух серебряных и одной бронзовой наград) и трёхкратный победитель финалов Бриллиантовой лиги.