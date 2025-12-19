Международный Фестиваль «Регби-Елка ЦСКА» проходит в Москве

VI международный Фестиваль «Регби-Елка ЦСКА» проходит в эти дни в Москве. Ранее прошёл центральный игровой день: в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялись 75 матчей в разных возрастных категориях в форматах регби, регби-7, регби 12х12, регби 8х8. Участники и гости получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также новогодние подарки. Информационным партнером детского праздника выступил спортивный портал «Чемпионат».

Более 2000 юных регбистов принимают участие в фестивале, который стартовал в Зеленограде, его центральный день прошел в Москве, а завершится он 21 декабря финальным турниром для команд Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби также в Москве. Новогоднее настроение и атмосферу в легендарный манеж ЦСКА в центральный день «Регби-Елки ЦСКА» накануне принесли Дед Мороз и Снегурочка – они появились в разгар церемонии открытия и вместе со своими помощниками-снеговиками устроили гигантский хоровод, который, по словам ведущего, экс-капитана РК ЦСКА и сборной России Василия Артемьева достоин войти в книгу рекордов.

Фото: Владимир Лодяков

«196 команд, более 2000 юных регбистов и множество гостей приняли участие в этом году в уже шестом международном Фестивале «Регби-Елка ЦСКА». Не первый год мы реализуем этот проект в формате настоящего новогоднего праздника для детей вместе с правительством Москвы, с ФАУ МО РФ ЦСКА, телеканалом «Матч ТВ», обязательно будем продолжать это делать. В этом году на нашу «Регби-Елку» приехали команды из новых

российских регионов, а также из Республики Беларусь. Надеюсь, что такая международная география будет развиваться и дальше», – отметил президент регби-клуба ЦСКА, вице-президент Федерации регби России Алексей Митрюшин.

Фото: Владимир Лодяков

После окончания церемонии открытия игры возобновились, а гости фестиваля продолжили испытывать себя на спортивных и развлекательных станциях: фехтование, армрестлинг, лазер-ран, стрельба, тяжёлая атлетика, гребля, биатлон, корнхол, бокс, раскраски и настольные игры, робототехника и многое другое. В холле комплекса и в рамках церемонии открытия состоялись выступления творческих коллективов: клуба по художественной

гимнастике под руководством чемпионки Европы, многократной чемпионки России Александры Ермаковой, детского музыкального коллектива вокальной студии «До-Ми-Солька», а гимн Российской Федерации исполнила лауреат премии президента РФ Ольга Бурлуцкая.

VI международный Фестиваль «Регби-Елка ЦСКА» проводится регби-клубом ЦСКА совместно с ФАУ МО РФ ЦСКА, Федерацией регби Москвы, при поддержке департамента спорта города Москвы и информационной поддержке спортивного портала «Чемпионат». По итогам прошедших соревнований в центральный день фестиваля каждый участник получил новогодний подарок.