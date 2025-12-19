Клепикова и Чикунова вышли на старт Кубка Сальникова в костюмах Марио и Луиджи

Российская пловчиха, чемпионка мира Дарья Клепикова и рекордсменка мира, чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова вышли в костюмах Марио и Луиджи на старт Кубка Сальникова по плаванию.

В Санкт‑Петербурге с 19 по 20 декабря пройдет традиционный 19‑й Кубок Сальникова по плаванию. Ранее было объявлено, что спортсмен или спортсменка, показавшие лучший по очкам Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) итоговый результат, получит 1 млн рублей призовых.

На Кубке выступят спортсмены из 16 стран мира, в том числе более 300 сильнейших спортсменов из России.