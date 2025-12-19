Гонщица из Санкт-Петербурга Стопченко выиграла серебро на ЧМ по парусному спорту

С 12 по 20 декабря в Португалии, в Виламоуре, проходит первенство мира по парусному спорту среди юниоров в классах: ILCA (мужские и женские одноместные швертботы), «420» (женские и мужские/смешанные двухместные швертботы), «Формула кайт» (мужские и женские кайтбординг), «29er» (женские и мужские/смешанные скифы), «Накра 15» (смешанные многокорпусные суда) и IQFoil (мужские и женские виндсерферы).

В масштабных стартах — юношеском чемпионате мира — приняли участие более 400 спортсменов из 70 стран. Россию в нейтральном статусе представили 14 юниоров. Самая массовая команда — из Санкт-Петербурга: девять спортсменов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами спортсменов.

Представители России на соревнованиях в Португалии:

город Санкт-Петербург:

— Екатерина Матюхина (Академия/ШВСМ им. Тюкалова, класс «Формула кайт»),

— Роман Николаев (Академия/ШВСМ им. Тюкалова, класс «Формула кайт»),

— Таисия Стопченко (Академия/ШВСМ им. Тюкалова, класс IQFoil),

— экипаж Павла Гущина и Ивана Иконникова (Академия/Крестовский остров, класс «29er»),

— экипаж Данияра Набиева и Тимофея Еременко (парусная школа «Крестовский остров», класс «420»),

— экипаж Екатерины Барбиной и Полины Зуевой (парусная школа «Крестовский остров», класс «29er»).

город Севастополь:

— Елизавета Чехлатая (СШ (К) ЦСКА, класс «ILCA»),

— Дмитрий Нестеренко (Спортивная школа олимпийского резерва № 1, класс IQFoil).

город Москва:

— Сергей Ефимов (ГБУ ДО «Московская академия парусного и гребных видов спорта», класс ILCA).

город Краснодар:

— экипаж Алисы Кузнец и Варвары Смяцкой (ГБУ ДО КК «СШОР водных видов спорта», класс «420»).

Спортсмены соревновались в разнообразных погодных условиях: от полного штиля до шквала. В первый гоночный день ветер был слабым, во второй яхтсмены гонялись по свежему ветру — скорость достигала 30 узлов. В третий гоночный день прогнозировали ослабление, однако старты проходили при южном ветре скоростью от 10 до 12 узлов. В четвёртый день вновь наблюдался спад: гонки в классах проходили практически при штилевой погоде. В финальный день спортсмены сначала гонялись при умеренном ветре, ближе к концу гоночного дня он усилился.

Яхтсменка из Санкт-Петербурга Таисия Стопченко с первых дней регаты входит в тройку лидеров. За плечами воспитанницы и тренера Академии парусного спорта Ивана Петрова многолетний труд.

«Регата проходила подобно Олимпийским играм, а конкуренция действительно серьёзная: в этих соревнованиях участвовали первые номера стран. Соперница Таисии — Медея Мариса Фальчони, гонщица из Италии. Наша девушка работает на достойном уровне, показывая высокие результаты у нас в стране и среди мужчин, и среди женщин. Как тренеру мне очень приятно наблюдать, как развиваются воспитанники, что мы можем бороться на международной арене. Мы не останавливаемся и после регаты планируем активно готовиться к участию в отборе на взрослую Олимпиаду!» — сказал Петров.

Финальный день для Таисии получился самым напряжённым. Первая гонка дня проходила в формате слалома, где она финишировала второй. Затем состоялись ещё две гонки в формате «курс-рейс». Во второй гонке дня Таисия лидировала на первом знаке, но затем допустила ошибку на втором и опустилась на 13-ю позицию, однако к финишу поднялась на четвёртую. В финальной гонке регаты стала шестой и сохранила свою позицию, в итоге выиграв серебряную награду.

Для большинства спортсменов, принявших участие в соревнованиях, это первая международная регата в жизни. Напомним, это первые масштабные соревнования после четырёхлетней изоляции, в которых выступили российские спортсмены. Нашу страну на этой регате представляли сильнейшие юниоры. Лучший результат показала Таисия Стопченко — гонщица из Санкт-Петербурга.