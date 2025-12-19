Призёр ЧМ Самусенко отреагировал на возможный звонок из сборной США

Серебряный призёр ЧМ-2025 по плаванию российский спинист Павел Самусенко высказался о возможном смене спортивного гражданства. Он отметил, что не получал приглашений из сборной США.

«Что думаю о плотной конкуренции в мужской спине? Если бы не такая конкуренция, у нас бы и не было таких сильных результатов. У нас всегда была очень сильная конкуренция именно на спине, так что это неотъемлемая часть спорта. Благодаря внутренней борьбе мы и видим сильные результаты на международной арене.

Нехватка спинистов в Америке? Звонков из США не поступало, в другую сборную не приглашали. Но мы шутим, что нужно сделать эстафету 4х100 на спине – и ни у кого не будет вообще шансов», – сказал Самусенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.