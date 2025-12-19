Скидки
Призёр ЧМ Самусенко рассказал о поддержке Колесникова и Лифинцева

Призёр ЧМ Самусенко рассказал о поддержке Колесникова и Лифинцева
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира Павел Самусенко рассказал о поддержке Климента Колесникова и Мирона Лифинцева.

«Не скажу, что было какое-то проклятие, скорее знак для меня, что мы с тренером работаем правильно, но ещё есть над чем работать, к чему стремиться. Прогресс есть, а дальше будет лучше.

Прошлые неудачи? Это путь, который нужно пройти, так что никаких эмоций это не вызывает, это ступеньки опыта, с помощью которых можно подняться выше.

Климент Колесников и Мирон Лифинцев меня сразу же поздравили, всем благодарен, что так хорошо ко мне относятся, поддерживают, болеют. Стараюсь и для других людей соответствовать статусу друга, чтобы это было не в одностороннем порядке», – сказал Самусенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

