Кирилл Пригода рассказал, какую оценку поставил себе за текущий сезон

Кирилл Пригода
Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода оценил свои выступления в текущем сезоне. Брассист также высказался о собственных результатах на короткой воде.

«Эмоции положительные, сезон в целом выдался хороший. Надо закончить его на хорошей ноте, настрой на работу, а дальше – Новый год. Также как и вся команда я настраивался на лучшие секунды здесь, все в общей системе, программе, хоть я и со своими вводными. Впереди сезон длинной воды, основной прицел туда, но и короткую воду не надо упускать из виду, натренироваться здесь можно в короткие сроки. Результаты удовлетворительные, хочется побыстрее – но это уже задача на следующий сезон.

Старт в Минске был необходим, если выходить на хорошие скорости, то есть единственный способ – простартовка. Кубок Сильнейших в Минске отлично вписался в эту подготовку, будем надеяться, что в дальнейшем сохраниться актуальность турнира и наша команда будет стабильно выезжать на эти соревнования», – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

