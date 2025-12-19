Скидки
Чикунова и Пригода одержали победу на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге

Чемпионка Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова и двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода показали лучшие результаты на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.

Кирилл Пригода выиграл на дистанции 50 метров брассом с результатом 25,59 секунды. Второе место занял Олег Костин (25,82). Замкнул тройку лидеров Данил Семьянинов (25,95).

Чикунова показала результат 1.04,65 секунды. Второе место заняла Ника Годун (1.05,67). Софья Ануфриева оказалась третьей (1.05,84). Трёхкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова стала четвёртой с результатом 1.05,99.

