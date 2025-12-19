Скидки
Кирилл Пригода рассказал, что приглашал чемпиона Европы из Голландии в Санкт-Петербург

Кирилл Пригода
Двукратный чемпион мира российский пловец Кирилл Пригода заявил, что звал на Кубок Сальникова чемпиона Европы из Нидерландов в Санкт-Петербург. Спортсмен, вероятно, имел в виду Каспара Корбо, который проплыл 100 м брассом на ЧЕ-2025 на короткой воде в Люблине (Польша) быстрее всех.

«Никого не ожидал, всегда настраивался на борьбу с теми, кто есть. У нас в стране хорошая конкуренция, которая показывает, что ребята умеют плавать, быстро плавать, конкурентоспособные с учётом мировых результатов.

Были спортсмены, которые не смогли приехать, ждём их в следующий раз. Я сам лично писал нидерландцу, который выиграл 100 м брассом на Европе, держали с ним контакт. Но у него своя программа выступлений, всё идём своим путём, готовимся к следующему сезону, он в том числе», – сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

