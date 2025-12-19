Скидки
Юлия Ефимова появилась на Кубке Сальникова в образе Джессики Рэббит

Юлия Ефимова появилась на Кубке Сальникова в образе Джессики Рэббит
Юлия Ефимова
Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на Кубок Сальникова по плаванию — 2025 в образе персонажа мультфильма «Кто подставил кролика Роджера» Джессики Рэббит.

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Ранее Дарья Клепикова и Евгения Чикунова появились перед публикой в костюмах Марио и Луиджи.

19‑й Кубок Сальникова по плаванию проходит в Санкт‑Петербурге с 19 по 20 декабря. Ранее было объявлено, что спортсмен или спортсменка, показавшие лучший по очкам Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) итоговый результат, получит 1 млн рублей призовых. На Кубке выступят спортсмены из 16 стран мира, в том числе более 300 сильнейших спортсменов из России.

