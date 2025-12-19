«Г***». Российская пловчиха одним словом оценила 2025 год

Российская пловчиха Анна Егорова оценила сезон-2025 после выступления на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.

«Если одним словом, то г***. No Singapore. Третье место. Давно не выступала в России, с чемпионата страны в апреле. Готовилась в Европе. Не всё получалось, но работаем, продолжаем прогрессировать. Рада успехам здесь на Кубке Сальникова», – передаёт слова Егоровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

26-летняя Егорова — двукратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по плаванию. В одном из постов она обрушилась с критикой на руководство Федерации водных видов спорта России за её невключение в национальную команду по итогам чемпионата страны. Спортсменка не выполнила все необходимые условия для отбора, она была третьей на личных дистанциях. Эстафетный состав формируется из спортсменов, выполнивших критерии отбора.