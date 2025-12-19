Скидки
Российская пловчиха — о сравнениях с Соболенко: бывает, меня во Франции путают

Российская пловчиха Анна Егорова рассказала о сравнениях с первой ракеткой мира, теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко.

«Слежу за теннисом и хоккеем. Моя любимая спортсменка – Арина Соболенко. Меня даже сравнивают с ней, говорят что мы похожи. Бывает, иду по Франции и мне говорят – это Арина идёт? Вы не Соболенко? У неё очень сильный характер, нравится как она играет. Назову её как спортсменку года, на свой взгляд», – передаёт слова Егоровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Отметим, 26-летняя Егорова — двукратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по плаванию.

