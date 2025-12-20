Скидки
Главная Другие Новости

Призёр Олимпиады-1960 по велоспорту Станислав Москвин скончался на 87-м году жизни

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 1960 по велоспорту Станислав Москвин ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 декабря 2025 года на 87-м году жизни скончался бронзовый призёр Олимпийских игр в Риме-1960 в командной гонке преследования, заслуженный мастер спорта СССР, 18-кратный чемпион СССР Москвин Станислав Васильевич.

Станислав Москвин четырежды становился чемпионом мира в командной гонке преследования, неоднократно был серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира в командной и индивидуальных гонках.

Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Станислава Васильевича», — говорится в сообщении организации.

Также Москвин становился четырёхкратным чемпионом мира, многократным призёром мировых первенств.

