Мини-футбольный клуб из Липецка приостановил деятельность из-за сокращения субсидий

Мини-футбольный клуб «ЛКС» из Липецкой области сообщил о приостановке деятельности команды по финансовым причинам.

«По итогам формирования финансового плана на 2026 год, в связи с сокращением государственной субсидии МФК «ЛКС» не смог обеспечить финансирование в объёме, необходимом для участия в профессиональных соревнованиях. В этих условиях учредителями принято решение приостановить деятельность клуба.

Мы благодарим правительство Липецкой области за поддержку все годы существования клуба. Благодарим партнёров и спонсоров, тренерский штаб, сотрудников, игроков и, конечно, болельщиков — всех, кто был рядом и проживал с командой каждый матч», — говорится в пресс-релизе команды.

