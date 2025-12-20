Скидки
Призёр чемпионата мира по вольной борьбе Мамедов сменил спортивное гражданство

Бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года по вольной борьбе Шамиль Мамедов сообщил о смене спортивного гражданства с российского на болгарское.

«Хочу поделиться важной новостью: со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию — буду делать всё, чтобы оправдать ожидания.

Также хочу выразить благодарность ФСБР, всему тренерскому штабу, а также всем ребятам, с кем мы вместе работали и прошли большой путь за эти годы. Спасибо за поддержку, опыт и веру», — написал Мамедов на личной странице в социальных сетях.

Мамедов также является двукратным чемпионом России. Ему 24 года.

