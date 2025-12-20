«Все понимают, что это дурь». Скачков — об отстранении россиян в настольном теннисе

Российский игрок в настольный теннис Кирилл Скачков высказался об отстранении спортсменов из России от международных соревнований.

– Осенью CAS признал недопуск россиян Европейским союзом настольного тенниса дискриминационным. Что думаете об этом?

– Это решение – больше бюрократия. Скажу грубо, но все понимают, что это дурь. Я разговариваю с европейцами, с азиатами, они все такого же мнения. И им, и мне непонятно, почему мы можем играть в других чемпионатах под флагом России, а на чемпионат Европы и чемпионат мира поехать не можем. Странно, что они признают, что мы уже выигрываем суды, но ничего от этого не меняется. Я уже смирился с этим, принимаю всё как есть. Мы на это повлиять не можем. Да, это обидно. Да, из-за этого уходит время. Четыре года нигде не играл. С другой стороны, это где-то даёт тебе больше мотивации. На соревнования приезжаешь с удвоенной энергией.

– Изменилось ли что-то после решения CAS?

– Мы начали уже ездить на турниры, но пока только в страны Ближнего Востока. Пока в Европе не сыграли из-за логистики и безопасности. Мы бы хотели туда поехать, федерация делает всё возможное, но пока организаторы турниров не могут гарантировать нам безопасность. То есть не могут сделать так, чтобы мы спокойно играли в настольный теннис и ни о чём другом не думали. Как только европейцы дадут нам гарантии, сразу поедем, — сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.