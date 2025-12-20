«Европейцы спокойно играют в нашем чемпионате». Скачков — о санкциях в настольном теннисе

Российский игрок в настольный теннис Кирилл Скачков назвал страшилками санкции в отношении спортсменов из России.

– Даже ваши коллеги из других стран считают историю с недопуском странной?

– Конечно! Знаете, это же всё просто страшилки. Два года назад европейцам говорили, что тех, кто будет играть в России, никуда не допустят. При этом люди спокойно играют в нашем чемпионате. Тот же Пуцар. Наши ребята тоже спокойно играют во Франции с российским флагом. Это всё политика, к сожалению. Все говорят, что спорт вне политики, но, увы, это не так, — сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.