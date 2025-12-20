Скидки
Чемпион России Скачков: неприятно, когда не можешь играть под флагом своей страны

Российский игрок в настольный теннис Кирилл Скачков высказал своё мнение по поводу выступлений российских спортсменов в нейтральном статусе без национальной символики.

«Вы знаете, три года назад, когда можно было подать на статус и поучаствовать в Олимпийских играх, были такие условия, которые я бы никогда в жизни не подписал. Там нужно было даже видео со своей позицией записать! Не хочется об этом и говорить. Сейчас, конечно, критерии стали намного мягче, я подавал на статус нейтрального спортсмена, его должны были одобрить.

К сожалению, всё ещё нет нашей символики. Хотя все и так знают, откуда мы. Все эти ограничения, можно сказать, по мелочи, но всё равно неприятно, когда не можешь играть под флагом своей страны. Самое главное в этой ситуации, что мы снова начали играть. Пускай это пока восемь человек, думаю, дальше будет больше и больше. Сейчас вокруг много положительных новостей: дзюдоистам флаг разрешили, лыжников до зимней Олимпиады допустили. Может, и у нас свои решения признавать начнут, а то мы суд выиграли, а в Лиге чемпионов выступать по-прежнему не можем. Двоякое чувство», — сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

