«Не услышал ни ответа, ни привета». Скачков рассказал, почему пропустил ОИ в Париже

«Не услышал ни ответа, ни привета». Скачков рассказал, почему пропустил ОИ в Париже
Комментарии

Российский игрок в настольный теннис Кирилл Скачков рассказал, почему не выступил на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), а также обозначил цель попасть на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе (США).

– Пару лет назад вы говорили, что хотите выступить на Олимпиаде в Париже. Тяжело ли восприняли ситуацию с недопуском на Игры?
– Да нет. Я надеялся, конечно. Но потом почитал правила допуска, они вызвали у меня много вопросов. Уточнял, как буду квалифицироваться по рейтингу, если пару лет не играл из-за отстранения, как мне будут обеспечивать безопасность, что будут делать организаторы, если соперник из другой страны откажется играть со мной и так далее. Задавал вопросы, но не услышал ни ответа, ни привета. Тогда-то и понял, что отобраться в Париж у меня не получится.

Было, конечно, обидно, но не было желания закончить карьеру или что-то такое. Наоборот, подумал: «Хорошо, поиграем ещё. Всё, что не убивает, делает нас сильнее». Так и случилось. Потом мы выиграли Игры БРИКС, а Володя [Сидоренко] сейчас на Star Contender до полуфинала дошёл. Всё нормально, дышим и боремся.

Мне уже 38, может, и закончил бы, если бы играл все эти четыре года. Просто бы устал и закончил. Но я играю, хочу попасть ещё в Лос-Анджелес. Не хочется заканчивать так, что тебя отстранили и всё. Хочется ещё приехать на WTT и выиграть турнир или медаль. Мы просто так не сдадимся! — сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

