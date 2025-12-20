Чемпион России по настольному теннису объяснил, почему китайцы стали чаще проигрывать

Российский игрок в настольный теннис Кирилл Скачков высказал мнение по поводу поражений азиатских коллег на турнирах.

– История шведа Трулса Морегарда, который на Олимпиаде в Париже крушил фаворитов из Азии и добрался до серебряной медали, это неожиданность или начало интересной тенденции?

– Конечно, сейчас в мужском теннисе очень талантливая европейская молодёжь. Да и азиатам не всё же время выигрывать! Сейчас мы видим, что китайцы стали проигрывать. Это потому что раньше они играли намного меньше турниров: чемпионат Азии, чемпионат мира и свою китайскую лигу, куда никого не пускали. Они приезжали на половину турниров в году, всех обыгрывали и уезжали. Их толком-то и не успевали увидеть! А сейчас у нас, как и в большом теннисе, стало много турниров. По пять соревнований в месяц проходит. Китайцы стали много ездить, меньше тренироваться, а другие теннисисты теперь успевают к ним привыкать. К тому же теннис стал менее тактическим и более физически сложным. Сейчас, если ты не в кондициях, очень тяжело играть. Поэтому стало очень много сенсаций.

– Много поражений китайцев?

– Да. Раньше смотришь результаты, условно, чемпионата мира: на первых восьми местах сразу пять китайцев. Все вроде играют в свой лучший теннис, но никак не могут их одолеть. Вроде обыгрывают одного, а там ещё четыре человека. Как Змей Горыныч, которому одну голову отрубили, а на её месте пять новых выросло (смеётся). Сейчас же открываешь результаты первого круга любого турнира, а там сразу три китайца вылетели. Может, они больше стали видео в TikTok снимать, чем тренироваться (улыбается), — сказал Скачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.