Клепикова и Гирёв одержали победы на 100 м и 200 м вольным стилем на Кубке Сальникова

Клепикова и Гирёв одержали победы на 100 м и 200 м вольным стилем на Кубке Сальникова
Комментарии

Российские пловцы Дарья Клепикова и Иван Гирёв выиграли свои заплывы на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем на Кубке Сальникова – 2025, который проходит в Санкт-Петербурге.

Клепикова завершила дистанцию 100 м с результатом 52,28 секунды. Второй на финише стала Алина Гайфутдинова (52,74), замкнула тройку лучших Александра Кузнецова (52,93).

Иван Гирёв преодолел дистанцию 200 м вольным стилем с результатом 1.41,58. Второе место занял Роман Акимов (1.43,17), третьим бортика на финише коснулся Владислав Резниченко (1.43,44).

Плавание. Кубок Сальникова – 2025. 100 м. Вольный стиль. Женщины.

1. Дарья Клепикова – 52,28.
2. Алина Гайфутдинова – 52,74.
3. Александра Кузнецова – 52,93

Плавание. Кубок Сальникова – 2025. 200 м. Вольный стиль. Мужчины.

1. Иван Гирёв – 1.41,58.
2. Роман Акимов – 1.43,17.
3. Владислав Резниченко – 1.43,44.

