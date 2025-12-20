Мирон Лифинцев проиграл Павлу Самусенко в финале 50 м на спине на Кубке Сальникова

Российский пловец Павел Самусенко стал победителем Кубка Сальникова — 2025 на дистанции 50 м на спине. Второе место досталось Егору Корневу, который отстал от него на 0,07 секунды, а тройку сильнейших замкнул Мирон Лифинцев (+0,47).

Определились сильнейшие на дистанциях 100 м на спине и 200 м баттерфляем у женщин, а также 200 м комплексом у мужчин.

Плавание. Кубок Сальникова – 2025.

50 м на спине, мужчины:

1. Павел Самусенко – 22,37

2. Егор Корнев +0,07.

3. Мирон Лифинцев +0,47.

100 м на спине, женщины:

1. Милана Степанова – 57,72.

2. Александра Курилкина +0,29.

3. Арина Хитева +0,76.

200 м баттерфляй, женщины:

1. Серафима Фокина – 2.07,35.

2. Арина Керженева +3,72.

3. Александра Верменич +4,1.

200 м комплексом, мужчины:

1. Михаил Щербаков – 1.52,21.

2. Илья Бородин +2,38.

3. Максим Ступин +3,51.