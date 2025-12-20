Мирон Лифинцев проиграл Павлу Самусенко в финале 50 м на спине на Кубке Сальникова

Российский пловец Павел Самусенко стал победителем Кубка Сальникова — 2025 на дистанции 50 м на спине. Второе место досталось Егору Корневу, который отстал от него на 0,07 секунды, а тройку сильнейших замкнул Мирон Лифинцев (+0,47).
Определились сильнейшие на дистанциях 100 м на спине и 200 м баттерфляем у женщин, а также 200 м комплексом у мужчин.
Плавание. Кубок Сальникова – 2025.
50 м на спине, мужчины:
1. Павел Самусенко – 22,37
2. Егор Корнев +0,07.
3. Мирон Лифинцев +0,47.
100 м на спине, женщины:
1. Милана Степанова – 57,72.
2. Александра Курилкина +0,29.
3. Арина Хитева +0,76.
200 м баттерфляй, женщины:
1. Серафима Фокина – 2.07,35.
2. Арина Керженева +3,72.
3. Александра Верменич +4,1.
200 м комплексом, мужчины:
1. Михаил Щербаков – 1.52,21.
2. Илья Бородин +2,38.
3. Максим Ступин +3,51.