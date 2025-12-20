Пригода, Минаков и Годун одержали победы в своих заплывах на Кубке Сальникова — 2025

Российские пловцы Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Ника Годун одержали победы в своих заплывах на Кубке Сальникова – 2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Пригода стал первым на дистанции 100 м брассом, Минаков пришёл первым к финишу 100 м баттерфляем, а Годун выиграла заплыв на 50 м брассом.

Пригода завершил дистанцию 100 м брассом, показав результат 56,26 секунды. Вторым в заплыве стал Олег Костин (56,68), замкнул тройку лучших Александр Жигалов (57,16).

Андрей Минаков финишировал первым на 100 м баттерфляем с результатом 49,23 секунды. Второе место занял Роман Шевляков (49,94). Третьим на финише был Александр Щёголев (50,25).

Годун финишировала, показав результат 30,28 секунды. Второй на финише стала Софья Ануфриева (30,45). Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала четвёртой в заплыве (30,52).

Плавание. Кубок Сальникова – 2025. 100 м. Брасс. Мужчины.

1. Кирилл Пригода – 56,26.

2. Олег Костин – 56,68.

3. Александр Жигалов – 57,16.

Плавание. Кубок Сальникова – 2025. 100 м. Баттерфляй. Мужчины.

1. Андрей Минаков – 49,23.

2. Роман Шевляков – 49,94.

3. Александр Щеголёв – 50,25.

Плавание. Кубок Сальникова – 2025. 50 м. Брасс. Женщины.

1. Ника Годун – 30,28.

2. Софья Ануфриева – 30,45.

3. Елена Богомолова – 30,50.

4. Юлия Ефимова – 30,52.