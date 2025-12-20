Чемпионка мира Клепикова рассказала о заболевании гриппом

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова сообщила, что заболела гриппом перед началом Кубка Сальникова — 2025. На турнире в Санкт-Петербурге она выиграла дистанцию 100 м вольным стилем с результатом 52,28 секунды.

«Оценка из пяти баллов за Кубок Сальникова? Честно, тройка с минусом… Рада, конечно, что выиграла, но вообще не планировала такие результаты показывать, слабые для самой себя. Не всё получилось. Не хочу оправдываться, но болела пару дней перед Кубком Сальникова.

Ходит грипп, и я заболела. Меня это сбило, подводилась под него, обидно что не получилось тут показать лучшее время. Если общие итоги года подводить, он успешный. Но осадок остался с каждого старта, потому что я осознаю все свои ошибки, сразу начинаю думать, как и где их можно исправить», – сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.