Чемпионка мира по плаванию Клепикова назвала себя фанаткой Ангелины Мельниковой

Чемпионка мира по плаванию россиянка Дарья Клепикова рассказала, что является фанаткой олимпийской чемпионки 2020 года в командном первенстве, двукратной абсолютной чемпионки мира российской гимнастки Ангелины Мельниковой.

«Всегда хочется плыть лучше, но в целом за этот сезон я и капитаном команды стала, и пловчихой года, была номинирована на спортсменку года, обложка журнала – столько внимания, это мотивирует дальше работать. В родном Воронеже достаточно внимания.

Конкуренция с Ангелиной Мельниковой? Нет, она у нас вообще икона, красотка. Восхищаюсь ей! Следила за чемпионатом мира, приятно что мы обе из Воронежа. За неё всегда болею, не соперничаем. Давно за ней слежу, можно назвать меня её фанаткой», – сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

