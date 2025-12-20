«Все хихикают, посматривают». Клепикова рассказала о костюме Марио для Кубка Сальникова

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова поделилась эмоциями от появления на Кубке Сальникова — 2025 в Санкт-Петербурге в костюме Марио. 19 декабря она вышла на арену в одеянии известного персонажа вместе с Евгенией Чикуновой, которая нарядилась в Луиджи.

«Хотелось всё вместе, и с хорошим настроением, и весёлом костюме, а ещё и здорово выступить. Устраивают конкурс костюмов, выбирают самый крутой.

Мне бы хотелось победить, выбирала Марио, поскольку это такой, самый узнаваемый персонаж. Надеюсь на победу. Ребята оценили, хожу по бассейну, все хихикают, посматривают», – сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.