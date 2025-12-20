Егорова, Корнев и Чикунова выиграли свои заплывы на Кубке Сальникова — 2025

Российские пловцы Анна Егорова, Егор Конев и Евгения Чикунова одержали победы в своих заплывах на дистанциях 400 м, 50 м вольным стилем и на 200 м брассом на Кубке Сальникова – 2025, который проходит в Санкт-Петербурге.

Анна Егорова одержала победу на дистанции 400 м вольным стилем с результатом 4.05,29. Второй на финише данной дистанции стала Арина Пантина (4.05,89), замкнула тройку призёров Анастасия Колпакова (4.07,78)

На дистанции 50 м вольным стилем у мужчин, с новым рекордом соревнований, победу одержал Егор Корнев (20,39). Вторым к финишу пришёл Роман Жидков (21,31), третье место занял Даниил Косенков (21,40).

На 200 м брассом у женщин первое место заняла Евгения Чикунова (2.17,47), второй на финише стала Татьяна Горбунова с результатом 2.24,37. Замкнула тройку призёров Анастасия Шиленкова (2.27,44).

