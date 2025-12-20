Павел Самусенко одержал очередную победу на Кубке Сальникова — 2025

Российский пловец, чемпион мира Павел Самусенко выиграл золото Кубка Сальникова — 2025 на дистанции 200 м на спине. В свою очередь чемпионка мира Арина Суркова стала сильнейшей на 50 м баттерфляем. Также определились сильнейшие на дистанции 100 м комплексом у женщин.
Плавание. Кубок Сальникова – 2025.
100 м комплексом, женщины:
1. Виктория Машкина – 58,89.
2. Анастасия Кулешова +0,64.
3. Яна Шакирова +1,49.
200 м на спине, мужчины:
1. Павел Самусенко – 1.49,01.
2. Артём Норкин +1,98.
3. Георгий Смирнов +2,52.
50 м баттерфляй, женщины:
1. Арина Суркова – 25,22.
2. Александра Кузнецова +0,35.
3. Мария Осетрова +0,58.