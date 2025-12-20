Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Павел Самусенко одержал очередную победу на Кубке Сальникова — 2025

Павел Самусенко одержал очередную победу на Кубке Сальникова — 2025
Павел Самусенко
Комментарии

Российский пловец, чемпион мира Павел Самусенко выиграл золото Кубка Сальникова — 2025 на дистанции 200 м на спине. В свою очередь чемпионка мира Арина Суркова стала сильнейшей на 50 м баттерфляем. Также определились сильнейшие на дистанции 100 м комплексом у женщин.

Плавание. Кубок Сальникова – 2025.

100 м комплексом, женщины:

1. Виктория Машкина – 58,89.
2. Анастасия Кулешова +0,64.
3. Яна Шакирова +1,49.

200 м на спине, мужчины:

1. Павел Самусенко – 1.49,01.
2. Артём Норкин +1,98.
3. Георгий Смирнов +2,52.

50 м баттерфляй, женщины:

1. Арина Суркова – 25,22.
2. Александра Кузнецова +0,35.
3. Мария Осетрова +0,58.

Материалы по теме
Мирон Лифинцев проиграл Павлу Самусенко в финале 50 м на спине на Кубке Сальникова
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android