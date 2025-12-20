Чемпион мира Корнев отреагировал на идею проведения матчевой встречи со сборной США

Чемпион мира по плаванию Егор Корнев высказался по поводу идеи проведения матчевой встречи между сборными России и США. Он поддержал идею подобного турнира между пловцами.

«Оценка за Кубок Сальникова – «пять», за сезон короткой воды – «пять с плюсом». Всем доволен, но не сказать, что удивлён успехам. Честно, где-то даже ждал от себя большего, первый день разгонялся, жаль сотка вольным выпала на первый день. Сегодня сотку я бы пободрее проплыл.

Мне пишут, иностранцы следят. Напишу Кэмерону Макэвою, постараюсь затащить его сюда в Санкт-Петербург. Матчевая встреча с США? Я только за, вопрос времени и места.

Новые дистанции? Даже не знаю. Может быть, будут, может, нет. Всё зависит от настроения моих начальников и моего, разумеется. Комплекс 100 м – ради забавы, для души, ничего серьёзного. Я её как дистанцию не воспринимаю.

При желании мог и тут быстро проплыть, но желания не было. Отдался на сотне кролем, не хотел выжимать себя. Костюм? Я на серьёзных движениях, поэтому без костюма», – сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.