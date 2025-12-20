Скидки
Чемпион мира Корнев отреагировал на идею проведения матчевой встречи со сборной США

Егор Корнев
Чемпион мира по плаванию Егор Корнев высказался по поводу идеи проведения матчевой встречи между сборными России и США. Он поддержал идею подобного турнира между пловцами.

«Оценка за Кубок Сальникова – «пять», за сезон короткой воды – «пять с плюсом». Всем доволен, но не сказать, что удивлён успехам. Честно, где-то даже ждал от себя большего, первый день разгонялся, жаль сотка вольным выпала на первый день. Сегодня сотку я бы пободрее проплыл.

Мне пишут, иностранцы следят. Напишу Кэмерону Макэвою, постараюсь затащить его сюда в Санкт-Петербург. Матчевая встреча с США? Я только за, вопрос времени и места.

Новые дистанции? Даже не знаю. Может быть, будут, может, нет. Всё зависит от настроения моих начальников и моего, разумеется. Комплекс 100 м – ради забавы, для души, ничего серьёзного. Я её как дистанцию не воспринимаю.

При желании мог и тут быстро проплыть, но желания не было. Отдался на сотне кролем, не хотел выжимать себя. Костюм? Я на серьёзных движениях, поэтому без костюма», – сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

