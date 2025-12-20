Скидки
Вице-чемпион мира Самусенко отреагировал на снятие Колесникова с дистанции 50 м на спине

Павел Самусенко
Вице-чемпион мира на дистанции 50 м на спине и четырёхкратный чемпион мира на короткой воде Павел Самусенко высказался о снятии призёра ОИ Климента Колесникова с финала на Кубке Сальникова. Его соперник должен был выйти на старт полтинника на спине.

«Наверное, груз давления спал с меня, в какой-то мере. Но если ты готов – проплывёшь. И по первой сотне было понятно, что мы готовы, всё делаем правильно. На полтиннике закрепили, поставили точку.

Отсутствие Колесникова? Не хочется у кого-то выигрывать конкретно, не хочется, чтобы кто-то проигрывал. Потому что это задевает кого-то. Хочется просто самому плыть быстрее, а с Климентом эта конкуренция выше. Когда рядом с собой видишь руки, проще ориентироваться. Иначе плывёшь в потолок, нет никаких ориентиров», – сказал Самусенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

