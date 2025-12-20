Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету на Кубке Сальникова

Эстафетная четвёрка сборной России-1 одержала победу в смешанной комплексной эстафете 4х50 м на Кубке Сальникова — 2025. В состав команды-победителя вошли Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Алина Гайфутдинова. Серебро досталось России-2 с Мироном Лифинцевым, Данилом Семьяниновым, Дарьей Клепиковой и Александра Кузнецова. Бронзу забрала сборная Беларуси.

Плавание. Кубок Сальникова – 2025. Смешанная эстафета 4х50 м комплексом:

1. Россия-1 (Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Алина Гайфутдинова) – 1.36,34.

2. Россия-2 (Мирон Лифинцев, Данил Семьянинов, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова) +0,80.

3. Беларусь (Владимир Мамекин, Антон Кнышев, Анастасия Кулешова и Марина Василевич) +4,10.

Ранее Самусенко стал победителем на дистанциях 50 и 200 м на спине. Суркова завоевала золото в заплыве 50 м баттерфляем, а Милана Степанова первой финишировала на 100 м на спине.