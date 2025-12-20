Самусенко — о Корневе: шутим между собой, чего все приходят плыть спину? У себя не сидится

Серебряный призёр чемпионата мира Павел Самусенко рассказал о своём отношении к выступлениям в разных стилях, пошутив над универсальностью коллег.

«Ничего, между собой, конечно, шутим про Корнева, вот, все приходят плыть спину, чего вам у себя не сидится? Но если у ребят идёт, почему им нельзя плыть. Так же и я могу встать на дельфин, кроль, мне никто же ничего не скажет.

В 2021 году плавал 100 м баттерфляем, становился чемпионом России, был призёром на 50 м вольным. Имеет смысл пробовать всё, если идёт – надо пробивать эту скорость, может быть, ты какой-то стиль лучше понимаешь в спринте, а какой-то наоборот, как брасс, проще плыть размашисто, на те же 200 метров.

Брасс, конечно, сложнее всего, а так в дельфине, кроле и спине динамика, в принципе, одинаковая. Просто есть некоторые особенности. А так, крути руками и всё. Единственный человек, который может плыть всё – это Леон Маршан», – сказал Самусенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.