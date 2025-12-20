Пловчиха Суркова высказалась об экспериментальной дистанции на 25 м — суперспринте

Двукратная чемпионка мира по плаванию на короткой воде Арина Суркова поделилась своим мнением по поводу об экспериментальной 25-метровой дистанции. Она считает, что ради зрелищности над продвижением суперспринта можно работать.

«Всё отлично, была бы эта дисциплина ещё в официальном списке видов – было бы прекрасно. Есть ли смысл её развивать? Не знаю, разве что для зрелищности. Пока что непонятно, но было интересно проплыть.

Специально не готовилась никак, всё в рамках обычной подготовки к соревнованиям. Знали, что будет такая дистанция тут, заявились ради интереса, развлечься под конец соревнований. Проблем с подготовкой не было – всё отлично.

Если в целом подводить итоги этих соревнований, не всем довольна. Хотелось показать более быстрые секунды. Не всё получилось, надеюсь, что на длинной воде всё сложится лучше, чем в середине года», – сказала Суркова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.