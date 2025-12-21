«Конкуренция радует». Сергаева — о лидерах сборной России по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что довольна конкуренцией внутри лидерской группы спортсменок.

– Конкуренция внутри лидерской группы вас устраивает?

– Да, конкуренция радует: она создаёт необходимую динамику и формирует характер. Мы видим, как спортсменки проверяют свои возможности, ищут внутренние резервы. Мария Борисова порой допускает неточности — давление со стороны Евы Кононовой ощущается, и это нормально. Ева, в свою очередь, очень мотивирована сделать следующий шаг. Она молода, энергична, и ей просто требуется больше стартового опыта – он обязательно придёт.

И спортсменки 2009 года рождения достойно выступают. Ульяна Янус в первый день сделала грубые ошибки в мяче, но во второй собралась и продемонстрировала высокую концентрацию и волевые качества. Если бы она одинаково ровно провела все четыре вида, была бы среди призёров. Опыт – это то, что формируется со временем, — сказала Сергаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.