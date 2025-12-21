Главный тренер сборной России Сергаева высказалась о судействе в художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева высказалась насчёт судейства в художественной гимнастике.

– Вы как главный тренер сборной активно следите за международной повесткой? За тенденциями в зарубежном судействе?

– Разумеется.

– Судейство в России синхронизируется с теми новшествами, что мы наблюдаем на соревнованиях FIG? В плане стандартов, подхода к оцениванию выступлений.

– Да, сейчас мы активно движемся в сторону согласования наших подходов с теми стандартами, которые применяются на соревнованиях FIG. Недавно Федерация гимнастики России организовала обновлённый судейский курс и пригласила на него представителя технического комитета FIG.

Курс получился очень содержательным: коллега подробно рассказала о том, как оценивают исполнение упражнений и какие акценты считают важными. В ряде моментов их взгляд отличался от нашего, и это было крайне полезно – такие обмены помогают нам выстраивать единое понимание критериев и повышать качество судейской работы, — сказала Сергаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.