«Надеюсь, всё сложится хорошо». Татьяна Сергаева — о возвращении Лалы Крамаренко

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева высказалась о возвращении в спорт чемпионки России Лалы Крамаренко.

– У вас есть какие-то предварительные ожидания по поводу возвращения Лалы Крамаренко и её выступления на ЧР?
– Я видела её новую программу перед нашим выездом. Лала – сильная, харизматичная и опытная гимнастка. Я надеюсь, у неё всё сложится хорошо, если предыдущие травмы ей позволят работать в полную силу. Прогнозов давать не буду.

– Насколько сложно возвращаться после перерыва?
– Вернуться после такого перерыва всегда непросто, и прежде всего психологически. Нужно снова почувствовать соревновательную атмосферу и уверенность на помосте. Мы постараемся дать ей несколько небольших стартов, чтобы она плавно вошла в соревновательный ритм, — сказала Сергаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

