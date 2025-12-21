Скидки
Тренер сборной России по художественной гимнастике: возвращение может быть непростым

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что возвращение российской сборной на международную арену может быть непростым.

«Мы понимаем, что возвращение на международную арену может быть непростым. Результаты в начале пути действительно могут быть совершенно непредсказуемыми – это нормальная ситуация для нашего вида спорта, когда меняются правила и постоянно растёт конкуренция.

В художественной гимнастике существует значительная доля оценочности, и она всегда предъявляет повышенные требования к чистоте исполнения. Поэтому мы настраиваем спортсменок на максимально точные и стабильные выступления. Главное – выходить на помост уверенно, с внутренней собранностью и полным контролем над своей программой. Это позволит достойно конкурировать с теми, кто много лет занимает лидерские позиции», — сказала Сергаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Никогда не позволю себе унизить гимнастку». Интервью с новым тренером сборной России
«Никогда не позволю себе унизить гимнастку». Интервью с новым тренером сборной России
