Фесиков отреагировал на пропуск российскими пловцами ЧЕ в Польше

Спортивный директор ФВВСР Сергей Фесиков прокомментировал пропуск российскими пловцами чемпионата Европы на короткой воде — 2025, который проходил в Польше.

«Не от нас зависело участие в чемпионате Европы. Однозначно нашей главной задачей был чемпионат России. Мы поменяли план подготовки ещё с сентября, брали в расчёт, что попадание на чемпионат Европы в Польше в этом году будет очень сложным. Так в итоге и сложилось. Огромная благодарность Дмитрию Аркадьевичу Мазепину за те вещи, которые произошли в этом году.

Чемпионат и первенство мира, первенство Европы – это для нас уже большой шаг вперёд, за которую благодарность огромная и лично ему, и всей нашей федерации водных видов спорта. Досады нет, меняем планы, видим здесь в Петербурге, что большинство ребят в хорошей форме. Есть нюансы, которые мы видим. Но сейчас никого ругать не будем, международные старты – это приоритеты и основа основ», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.