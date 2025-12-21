Фесиков: на Кубке Сальникова показали быстрые секунды, они обещали бы золотые медали ЧЕ

Спортивный директор Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил, что результаты, показанные пловцами на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге, могли бы обеспечить спортсменам золотые медали на чемпионате Европы, до которого они не были допущены.

«Очень рад тому, что ребята выступали здесь на Кубке Сальникова в праздничном формате, с предновогодним настроением. Показали быстрые секунды, которые потенциально на чемпионате Европы, пропущенном нами, обещали бы золотые медали.

Мы понимаем, что ответственность на ребятах здесь не такая, как на международных стартах. Однако очень порадовал Павел Самусенко, порадовал Егор Корнев, который, несмотря на отсутствие конкуренции и лидеров в спринте, выделяется и показывает замечательные секунды, которые позволяют ему быть в топе мирового рейтинга», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.