Россияне заняли 16-е и 17-е места на этапе Кубка мира по санному спорту в Лейк-Плэсиде

Российские саночники Матвей Пересторонин и Павел Репилов заняли 16-е и 17-е место соответственно на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, где выступили в нейтральном статусе.

Первое место выиграл спортсмен из Германии, трёхкратный олимпийский чемпион Феликс Лох, показавший время 1.41,766. Серебряным призёром стал другой немецкий спортсмен, Макс Лангенхан, отставший от победителя на 0,054 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Австрии Вольфганг Киндль (+0,203).

В Лейк-Плэсиде могли выступить ещё три спортсмена из России, Александр Горбацевич, Ксения Шамова и София Мазур, однако их нейтральный статус был отозван уже после получения. В Международной федерации санного спорта (FIL) объяснили недопуск трёх российских саночников «новыми и ранее неизвестными фактами».

