«Иногда могу повысить голос». Главный тренер сборной России Сергаева — о стиле работы

«Иногда могу повысить голос». Главный тренер сборной России Сергаева — о стиле работы
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева прокомментировала мнение о своём стиле работы с подопечными.

– В одном из первых интервью в роли главного тренера вы говорили, что ваш стиль работы — дипломатично-авторитарный. Но, наблюдая за вами, можно сделать вывод, что он скорее дипломатичный. Это неверное впечатление?
– На тренировках работа выглядит иначе. Я никогда не позволяю себе унизить гимнастку – это принципиальная позиция. Иногда могу повысить голос, особенно в групповых упражнениях: когда в команде несколько человек, важно держать общий тонус. По собственному опыту знаю, что если тренер расслаблен, то и гимнастки начинают расслабляться на ковре. Но в целом я убеждаюсь, что, когда спокойно и доступно объясняешь задачу, это намного быстрее даёт результат, — сказала Сергаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Никогда не позволю себе унизить гимнастку». Интервью с новым тренером сборной России
«Никогда не позволю себе унизить гимнастку». Интервью с новым тренером сборной России
