Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер сборной России по художественной гимнастике высказалась о победах Дарьи Варфоломеев

Тренер сборной России по художественной гимнастике высказалась о победах Дарьи Варфоломеев
Комментарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева высказалась об успехах немецкой гимнастки российского происхождения, олимпийской чемпионки (2024) Дарьи Варфоломеев.

Дарья Варфоломеев выступает на действительно высоком уровне. У неё сильный характер и исключительная стабильность: она выходит на помост так, что сразу чувствуется её уверенность. Это качество лидера и серьёзного соперника.

– То есть Олимпиаду в Париже вы смотрели с восхищением в её адрес? В нашей стране были разные отзывы.
– Я внимательно следила за Олимпиадой. Дарья прошла серьёзную спортивную школу, и относиться к её выступлению предвзято было бы неправильно. Мы хорошо понимаем, какой объём работы стоит за такими результатами.

– В каком-то смысле даже приятно было, что именно она победила?
– Да, я искренне порадовалась за неё. И как за спортсменку, и как за человека, которого я знаю, и знаю, как работает её тренер, — поэтому понимаю, почему она сегодня является сильным лидером, — сказала Сергаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Никогда не позволю себе унизить гимнастку». Интервью с новым тренером сборной России
Эксклюзив
«Никогда не позволю себе унизить гимнастку». Интервью с новым тренером сборной России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android