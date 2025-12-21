Тренер сборной России по художественной гимнастике высказалась о победах Дарьи Варфоломеев

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева высказалась об успехах немецкой гимнастки российского происхождения, олимпийской чемпионки (2024) Дарьи Варфоломеев.

– Дарья Варфоломеев выступает на действительно высоком уровне. У неё сильный характер и исключительная стабильность: она выходит на помост так, что сразу чувствуется её уверенность. Это качество лидера и серьёзного соперника.

– То есть Олимпиаду в Париже вы смотрели с восхищением в её адрес? В нашей стране были разные отзывы.

– Я внимательно следила за Олимпиадой. Дарья прошла серьёзную спортивную школу, и относиться к её выступлению предвзято было бы неправильно. Мы хорошо понимаем, какой объём работы стоит за такими результатами.

– В каком-то смысле даже приятно было, что именно она победила?

– Да, я искренне порадовалась за неё. И как за спортсменку, и как за человека, которого я знаю, и знаю, как работает её тренер, — поэтому понимаю, почему она сегодня является сильным лидером, — сказала Сергаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.