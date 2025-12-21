Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче

Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
Комментарии

Сборная России по футзалу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче, который состоялся в Бухаре. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе сборной России дубль оформил Артём Ниязов, также отличился Кирилл Щурок.

Сборная России по футзалу – многократный призёр чемпионатов Европы, единственное золото на свой счёт команда смогла записать в 1999 году. С чемпионатов мира российские футзалисты привозили две награды – бронзу первенства планеты 1996 года и серебро 2016-го.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить национальные команды России по мини-футболу от участия в международных соревнованиях под своей эгидой ещё в мае 2022 года. С тех пор команда не принимает участие в международных турнирах.

Материалы по теме
Главная футзальная битва России в 2025 году! Что нужно знать о финале Кубка лиги?
Главная футзальная битва России в 2025 году! Что нужно знать о финале Кубка лиги?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android