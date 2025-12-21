Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче

Сборная России по футзалу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче, который состоялся в Бухаре. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе сборной России дубль оформил Артём Ниязов, также отличился Кирилл Щурок.

Сборная России по футзалу – многократный призёр чемпионатов Европы, единственное золото на свой счёт команда смогла записать в 1999 году. С чемпионатов мира российские футзалисты привозили две награды – бронзу первенства планеты 1996 года и серебро 2016-го.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить национальные команды России по мини-футболу от участия в международных соревнованиях под своей эгидой ещё в мае 2022 года. С тех пор команда не принимает участие в международных турнирах.