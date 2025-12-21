Скидки
Главная Другие Новости

«Задача одна – побеждать в каждой игре». Капитан «КПРФ» — о подготовке к финалу Кубка лиги

Капитан московского футзального «КПРФ» Денис Бурков высказался о подготовке к финалу Кубка лиги — 2025.

– Денис, с каким настроем «КПРФ» подходит к финалу Кубка лиги?
– Хочется сказать, что подходит, и слава богу (улыбается). Сейчас мы работаем в усечённом составе. Кто-то заболел, кто-то сейчас вызван в сборную. Поэтому работаем с теми, кто в строю. Потихоньку готовимся, закрепляем связки, нарабатываем комбинации. В любом случае дадим всем бой.

– Чего лично вы ожидаете от выступления в «Финале девяти»?
– Да ничего, если честно. Надо просто хорошо отыграть, постараться выиграть. Чего тут можно ожидать (улыбается)? Посмотрим, как пойдёт игра.

– То есть конкретной задачи от руководства нет?
– Конкретных задач к этому турниру поставлено не было. Есть одна общая задача – побеждать в каждой игре. Этого принципа и будем придерживаться на турнире, показывать свой уровень и своё мастерство, — сказал Бурков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Все новости

