Капитан «КПРФ» Денис Бурков рассказал, в чём футзал превосходит большой футбол

Капитан московского «КПРФ» Денис Бурков рассказал, в чём футзал превосходит большой футбол.

– Чем-то футзал выигрывает у обычного футбола?
– Для меня – динамикой и скоростью принятия решений. Начинал-то я с большого футбола, мне есть, с чем сравнивать. Когда попал в футзал, мне сразу понравилось, поэтому и сменил поле на зал. Кто-то может утверждать, что в большом футболе всё очень быстро и динамично, но у каждого своя правда.

– Решение перейти из большого футбола в футзал легко далось?
– Очень легко и просто, мне было лет 13. Я даже особо не задумывался (смеётся). Сейчас даже не жалею, что сделал такой выбор, — сказал Бурков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

