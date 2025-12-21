Скидки
Бурков: бразильцы шутили, мол, можем связаться с «Барселоной», чтобы ты в Испании поиграл

Бурков: бразильцы шутили, мол, можем связаться с «Барселоной», чтобы ты в Испании поиграл
Капитан московского футзального «КПРФ» Денис Бурков рассказал о желании поиграть в зарубежном чемпионате.

– А вы бы хотели бы попробовать свои силы в иностранном клубе?
– Сейчас уже точно нет, а раньше – да. Когда играл в «Динамо», были шуточные разговоры с бразильцами, которые были в «Барселоне». Говорили, мол, можем поговорить, чтобы в Испании поиграл. Но до чего-то серьёзного дело не дошло. А сейчас даже в Испании уровень немного упал. А в Португалии особо ничего не менялось. Добавилась одна сильная команда, вот и играют между собой.

– Получается, что Суперлига в России интереснее?
– Думаю, да. Но это мне так кажется. А им, наверное, кажется, что всё наоборот (смеётся), — сказал Бурков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

