«Чеховские медведи» обыграли «Виктор» в матче гандбольной Суперлиги

Комментарии

В воскресенье, 21 декабря, состоялся матч мужской гандбольной Суперлиги-2025/2026, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» на домашней площадке обыграл «Виктор» из Ставрополя. Встреча завершилась победой гостей со счётом 36:27 (17:12).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» Московская область — «Виктор» Ставрополь — 36:27 (17:12).

«Чеховские медведи» после 14 матчей заработали 21 очко и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «Виктор» набрал 12 очков после 13 игр и находится на седьмой строчке общего зачёта. Возглавляет таблицу клуб «Пермские медведи» (22).

