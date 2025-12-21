«Я поставила на себе крест, думала, что это конец». Кнороз рассказала о своей болезни

Лучшая легкоатлетка России прыгунья с шестом Полина Кнороз откровенно рассказала о сложном заболевании, из-за которого пропустила финал «Королевы спорта» и некоторое время не тренировалась.

«Мне поставили диагноз «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение». В любой момент такое может начаться и сопровождаться тошнотой и рвотой. Но гарантий того, что этого больше не будет, никто не даёт. Я проходила обследование у двух очень хороших специалистов и оба сказали одно и то же: это может повториться, а может и никогда больше не случиться за всю жизнь. Тогда уже поставила на себе крест, думала, что это конец. Это вообще было худшее, что случалось со мной в жизни. Я на самом деле очень боюсь, что такое может повториться вновь. Но уже буду к этому морально готова.

Сначала был страх за свою жизнь, мелькнула мысль, что это инсульт. И как мне потом сказали, 8 из 10 врачей поставили бы именно инсульт, только самые лучшие стали бы проверять, не ДППГ ли это. Когда меня успокоили, что это не инсульт, появились опасения – смогу ли я прыгать вообще? Но врачи меня заверили, что никакой угрозы для прыжков случившееся не представляет. Нужно просто подождать, и всё пройдёт, как в целом и получилось», — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

