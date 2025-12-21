Лучшая легкоатлетка России Полина Кнороз рассказала о желании работать на телевидении

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз заявила, что хотела бы стать комментатором или ведущей спортивных новостей.

«Я бы не против совмещать тренировочную деятельность с чем-то другим. Вообще готова быть комментатором или ведущей спортивных новостей на ТВ, мне это интересно. Занимаюсь же с преподавателем, чтобы поставить грамотную и правильную речь, хорошую дикцию. Сейчас она у меня немного хромает из-за того, что я поставила себе элайнеры.

В общем, готовлюсь к комментаторской карьере, но понимаю, не всё в жизни случается так, как мы хотим и планируем. Однако грамотная и правильная речь в любом случае пригодится, это хороший апгрейд для любых сфер жизни. Интересно было бы поработать и на таких видах спорта, как синхронное плавание, художественная гимнастика, фигурное катание. Такие женственные, красивые и такие сложные и безумно тяжёлые!» — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

